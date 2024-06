Stage Giovani del Marsala Calcio allo Stadio Municipale

La società Football Club Marsala, in vista dell’approssimarsi della stagione sportiva 2024/25 ed in continuità alla programmazione che, nell’ultima, tante gratificazioni ha portato, intende sviluppare con più forza il settore giovanile organizzando per giovedì 20 giugno alle ore 17.30, presso lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, con la supervisione di Mister Totò Brucculeri e del Direttore Sportivo Antonio Schio, uno Stage Giovani per le categorie Allievi e Juniores, che potrebbero rientrare anche in prima squadra, compresi negli anni di nascita 2005, 2006, 2007, 2008. Si dovrà anticipare via Whatsapp il proprio nominativo, ruolo e data di nascita contattando Antonio Schio al numero 333.2412288 oppure Tommaso Picciotto al numero 338.4154559. I partecipanti dovranno raggiungere lo Stadio in debito anticipo e con abbigliamento da allenamento.