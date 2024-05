Europee, Leoluca Orlando agli elettori marsalesi: “Abbiate cura della democrazia”

Leoluca Orlando, capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra, sta incontrando gli elettori in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno che lo vede candidato in quel di Bruxelles. Anche a Marsala con lui erano presenti i candidati di AVS nelle Isole, Emanuele Barbara, esperto del terzo settore e assessore del Comune di Trapani, nonchè Giuliana Fiertler, archeologa, componente del coordinamento No Ponte e velista. Focus sul Mediterraneo, la pace come libertà dalla paura e il no al deposito delle scorie nucleari e radioattive a Fulgatore e Calatafimi Segesta, nel locale Albarìa che ha ospitato l’incontro nella centralissima via Garibaldi.

“In Parlamento europeo sosteniamo i diritti di una realtà mediterranea – ha fatto sapere l’ex sindaco di Palermo -. Il Mediterraneo è soltanto l’1% dei mari del mondo, da qui però passa il 20% del commercio mondiale e delle telecomunicazioni ed è attraversato dai migranti. In dieci anni hanno attraversato il Mediterraneo soltanto un milione di migranti; ne sono morti 28.000 oltre quelli di cui non è noto né il numero né il nome. E qualcuno grida all’emergenza. Liberi dalla paura significa avere cura. Abbiamo paura di una crisi democratica, del futuro dei giovani, di un dissesto ambientale? C’è una sola soluzione. Avere cura della democrazia, dei giovani e dell’ambiente. L’Europa continua con la corsa agli armamenti. La pace è semplicissima, ma serve crederci sul serio”. Gli incontri sono stati un’ulteriore occasione per ribadire il no al deposito delle scorie nucleari e radioattive a Fulgatore e Calatafimi Segesta.