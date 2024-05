Sarà intitolata a Luigi Nacci la stanza di presidenza del Consiglio comunale ericino

Il Consiglio comunale di Erice, con delibera (n. 54 del 09/05/2024), ha approvato un atto di indirizzo tramite il quale si propone di intitolare al dottor Luigi Nacci, già presidente del Consiglio, recentemente scomparso, la stanza dell’ufficio di presidenza degli uffici comunali di Rigaletta. La proposta, il cui primo firmatario è il consigliere Pietro Vultaggio, è stata firmata da tutti i consiglieri comunali.

«Luigi Nacci, come ho più volte sottolineato, è stato un grande uomo, una persona per bene e un politico al servizio di questo territorio – commenta la sindaca Daniela Toscano –. Ringrazio il Consiglio comunale per la proposta a cui sicuramente daremo séguito, affinché chiunque varchi la porta di quella stanza possa ricordare chi è stato Luigi Nacci e quale sia stato il contributo che ha dato ad Erice e a quest’Ente».