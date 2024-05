Il PD presenta “Trapani porta del Mediterraneo”, si firma anche per il Salario Minimo

Il Circolo PD di Trapani “Angela Bottari” ha organizzato per domani, sabato 18 maggio a partire dalle 16:30 presso la Casina della Palme, l’evento dal titolo “Trapani porta del Mediterraneo – tra cambiamenti climatici e rigenerazione urbana”. L’Europa che vogliamo é sociale, democratica, sostenibile. L’Europa che vogliamo promuove la giustizia sociale e climatica. Nel tenere insieme queste due sfide si gioca il ruolo fondamentale che il PD può avere nella dimensione europea. Giustizia sociale ambientale,innovazione e crescita; temi sostanziali come quelli legati alle migrazioni.

Per parlarne abbiamo invitato i candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni europee per la circoscrizione isole. Saranno presenti Lidia Tilotta, Giuseppe Belvisi, Giuseppe Lupo e Antonio Nicita. Con noi anche il Segretario Provinciale del PD Domenico Venuti e il Deputato Regionale Dario Safina. Con loro ci confronteremo sulle possibili visioni e proposte, per un’Europa sentinella e promotrice di diritti, che sappia dotarsi di regole che la facciano funzionare finalmente per il bene dei territori e dei loro abitanti. Durante l’evento sarà inoltre possibile firmare la legge di iniziativa popolare sul Salario Minimo Subito.