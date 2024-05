Si è svolta ieri in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei sindaci dei Comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo e Pantelleria, ove sono presenti discoteche, locali per l’intrattenimento serale e notturno e stabilimenti balneari, e dell’Associazione SILB – FIPE (sindacato italiano locali da ballo). Contemperare il diritto dei giovani e meno giovani al divertimento e i diritti e gli interessi dei gestori delle discoteche e dei lavoratori del settore, garantendo la sicurezza di tutti e di ciascuno, è compito delle istituzioni, a tutti i livelli, col contributo fondamentale delle forze sociali e della cittadinanza, secondo le proprie competenze e le proprie responsabilità.

Sono state concordate con i sindaci presenti regole omogenee per la disciplina della “movida” serale e notturna che saranno oggetto di apposite ordinanze sindacali. Al fine di accrescere i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità delle discoteche, favorire la cultura della legalità e prevenire occasioni che possano determinare situazioni di illegalità, SILB si è impegnata a promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle conseguenze dell’abuso di alcol e dell’uso di droghe. Sarà fornito, a tal fine, un cronoprogramma. Sono stati rafforzati i servizi coordinati con controlli sulle arterie stradali, per prevenire e contrastare condotte di guida a rischio, e presso gli esercizi, in particolare nei fine settimana, declinati dal Questore in apposite ordinanze e con il concorso anche della polizia stradale e delle polizie locali.