Operaio morto nella pala eolica a Salemi, non aveva casco e imbracatura

Giuseppe Carpinelli, l’operaio morto cadendo all’interno della pala eolica dove stava svolgendo manutenzione a Salemi, non indossava né il casco né l’imbracatura necessaria. Lo hanno accertato gli inquirenti dopo la relazione dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo della vittima, un 33enne originario di San Marco dei Cavoti e dipendente della Ivpc service. Carpinelli stava lavorando a circa 80 metri d’altezza senza l’imbracatura necessaria per i lavori in quota e senza casco di protezione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un’altezza di 50 metri da terra all’interno del pilone.

Un altro caso come quello che ha provocato la Strage di Casteldaccia. Anche in questo caso la Procura della Repubblica – di Marsala – ha aperto un’indagine per stabilire eventuali responsabilità.