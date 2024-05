Elezioni europee: oggi a Marsala i candidati del M5S e Pietro Bartolo (Pd). Domenica arriva Leoluca Orlando (Avs)

La campagna elettorale per le elezioni europee è, ormai, entrata nel vivo e Marsala sarà oggi teatro di due importanti appuntamenti con i candidati del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Si comincia alle 17, in piazza della Vittoria: presso la gelateria Romeo i candidati pentastellati incontreranno la cittadinanza per presentare idee e programmi per il futuro della Sicilia.

Alle 18.30 tornerà a Marsala l’europarlamentare del Partito Democratico, Pietro Bartolo, che già ieri è stato protagonista di un’altra iniziativa elettorale a Petrosino, organizzata dal circolo locale dei democratici alla presenza dei dirigenti provinciali Domenico Venuti e Valentina Villabuona.

L’incontro a Petrosino con l’europarlamentare Pietro Bartolo

Cittadino onorario lilibetano dallo scorso anno, il medico di Lampedusa incontrerà la cittadinanza in piazza della Repubblica nel corso di un incontro che sarà moderato dalla giornalista Jana Cardinale, con gli interventi di Riccardo Patti, segretario dei Giovani Democratici di Marsala, di Marilena Titone, coordinatrice del Polo sociale integrato Trapani e Peppe Grisafi, coordinatore Extras Casting nel film di Matteo Garrone “Io, capitano”.

A seguire ci sarà l’apertura del comitato elettorale in via Frisella, 72.

Un altro appuntamento elettorale, sempre nell’ambito del campo progressista, è in programma domenica 19 maggio a Marsala. Leoluca Orlando, capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra alle Elezioni Europee 2024, incontrerà i cittadini marsalesi a partire dalle ore 17.30, nei locali di Finestre sul Mondo. All’incontro, coordinato da Mattia Filippi, portavoce provinciale di Europa verde, parteciperanno anche i candidati Giuliana Fiertler ed Emanuele Barbara.