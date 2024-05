Turismo, la presidente del distretto incontra i consiglieri comunali di Marsala

Si è svolta a Marsala la riunione delle commissioni consiliari affari Istituzionali e turismo per l’audizione della Presidente del Distretto Turistico, Rosalia D’Ali.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate dall’Assessore, Salvatore Agate le motivazioni dell’Amministrazione Comunale circa il disimpegno dal Distretto Turistico. secondo quanto di apprende da una nota diffusa dall’associazione strutture turistiche marsalesi, D’Alì ha fatto un excursus storico del Distretto dalla sua nascita fino ai nostri giorni, spiegando e chiarendo i rapporti tra i vari Comuni della Provincia, e, specialmente tra il Comune di Marsala e il Distretto stesso.



Secondo quanto riferito, tutte le incomprensioni, sorte in questi anni, sono nate non tanto per le quote non versate ma per la mancata partecipazione del sindaco o di un suo delegato in seno al Consiglio, posto riservato ai soci fondatori qual è il Comune di Marsala.

Ed ancora la mancata designazione di un rappresentante di Marsala in seno al Comitato Tecnico,

che sotto la Presidenza Pagoto erano addirittura due.

Durante l’incontro fine la presidente è intervenuta rispondendo ad una serie di domande fatte da quasi tutti i consiglieri chiarendo che Marsala sta pagando il debito pregresso e, quindi, può recuperare, in

merito a visibilità e promozione, tutto quello che è mancato in questi 4 anni.



“La Sicilia Occidentale è un “unicum” – ha detto – e non può esistere senza la partecipazione del Comune di Marsala con la sua cultura, storia e bellezza. Marsala da sola non può raggiungere le mete ambiziose che il Distretto si prefigge.