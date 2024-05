Vela: al campionato zonale ILCA Giocalone vince fra i Master

Si è disputato lo scorso weekend la 4° tappa del Campionato Zonale della classe ILCA. L’evento si è tenuto grazie all’organizzazione del Circolo Velico di Marsala.

Grandi soddisfazioni per il team di casa che ha registrato ottime prestazioni dei velisti in regata. In particolare fra gli ILCA 6, categoria che ha visto trionfare fra i Master il veterano e conferma assoluta fra i campioni del circolo, Roberto Giacalone.

Le condizioni meteo molto variabili, hanno permesso di disputare solo 3 prove. Oltre alla vittoria di Giacalone, si registrano anche le buone prestazioni, ognuno nella sua categoria, di altri atleti del circolo organizzatore: 4° posto per Yusei Castroni, 6° per Giulio Genna, 8° per Manfredi Maggio, 14° per Marco Maggio, 18° per Sergio Messina e 21° per Angelo Ciaramidaro.