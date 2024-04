A Marsala ancora scia di sangue nelle strade, morto un motociclista

Un altro incidente mortale a Marsala. Siamo in contrada Torre Lunga Puleo, nella parte ‘alta’ della Città, luoghi spesso in cui bisogna prestare molta attenzione alle strade strette, ai rettilinei lunghi e alle curve spesso a gomito. Qui un uomo, a bordo di una moto, procedeva ad una notevole velocità perdendo il controllo del mezzo dopo aver sorpassato una macchina. Poco dopo ha finito la sua corsa contro un’altra vettura che sopraggiungeva, facendo un volo per diversi metri. L’uomo è rimasto privo di vita sul ciglio della strada e il 188 intervenuto con un medico a bordo, dopo essere stato chiamato da un carabiniere libero dal servizio che passava da lì, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Non si conoscono ancora le generalità dell’uomo, di circa 60 anni e pare, di nazionalità rumena, come conferma qualcuno del posto che lo conosceva.