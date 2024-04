Vasto incendio vicino la Fiumara del Sossio, si teme per una villa e una pineta

Un vastissimo incendio sui costoni della Fiumara del Sossio, sia dal versante di contrada Ciancio che da San Filippo e Giacomo. Cittadini sul posto hanno allertato il 112 e il Vigili del Fuoco che dovranno dotarsi di diversi mezzi per lo spegnimento. C’è preoccupazione per una villa a ridosso delle fiamme e per un’ampia pineta che si trova sempre nei pressi dell’incendio. Si sta cercando di monitorare la situazione. Nei giorni scorsi la Protezione Civile aveva diramato un preallerta incendi anche in Provincia di Trapani. In queste ore però la situazione, nonostante il vento caldo, sembrava nella norma dal fronte dei bollettini della Protezione Civile regionale.

Mesi fa in Prefettura, nel corso di una riunione coi sindaci della Provincia, si era stabilito di anticipare le misure di prevenzione in vista della ‘stagione degli incendi’. Ne è il caso.