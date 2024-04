Pallamano: Alcamo batte Scicli e si avvicina alla promozione in A Bronze

Primo tempo alla camomilla secondo ad alto ritmo e l’Alcamo Pallamano piega un volitivo Scicli Hsc. Questa in estrema sintesi la partita andata in scena al Nuovo Pala Verga, con l’Alcamo che ha praticamente giocato sotto tono il primo tempo, probabilmente sottovalutando troppo la formazione ospite, scesa sul 40×20 in formazione rimaneggiata. Errori al tiro e palle perse in attacco, amnesie difensive portano il risultato sul 6/6, con Alcamo che schiera in porta Stellino, vista l’assenza di Errante, tenuto precauzionalmente a riposo per un piccolo fastidio muscolare, con il giovane estremo alcamese autore di una buona prestazione.

Poi Alcamo lentamente allungherà per chiudere il primo tempo sul 16/12. La ripresa sarà praticamente un crescendo che trova finalmente continuità nel suo gioco, con la seconda fase che finalmente viene finalizzata con precisione. Divario che si amplia sempre più con l’Alcamo che a metà del secondo tempo ha praticamente chiuso il match, mentre Scicli esce con gli onori delle armi tra gli applausi dello sportivo pubblico alcamese. Nelle file di casa da segnalare le buone prove di Eterno, Calamia, Esposito e Saitta. Menzione particolare per il giovane portiere Dennis Aurdica, autore di pregevoli interventi nel finale di partita e per Davide Vaccaro, primo gol per lui in campionato. Per Scicli da segnalare le ottime prove di Carbone, Ficili e Ballaera. Alla fine 40-25 per l’Alcamo, attesa ora dal big match con Girgenti di domenica prossima, con la formazione alcamese che ha il primo match point per chiudere il discorso promozione, con una vittoria o anche con un pari sarebbe matematico Salto in A/Bronze.