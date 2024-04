Marsala, Consiglio comunale in aula con 20 debiti fuori bilancio da approvare

Sono ben 35 i punti all’ordine del giorno contenuti nella convocazione del Consiglio comunale di Marsala, che tornerà a riunirsi domani pomeriggio – martedì 30 aprile – dalle 16.30, a Sala delle Lapidi. Oltre alle comunicazioni e alle interrogazioni, ci sono ben 20 debiti fuori bilancio da approvare. In discussione anche tre delibere riguardanti il settore pianificazione e urbanistica (approvazione dello Studio E Classificazione delle tipologie edilizie del centro storico; dichiarazione di prevalente interesse pubblico su immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Marsala; verifica per l’anno 2024 della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie).

Si dovrà discutere anche del Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale, dell’aggiornamento del catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco, del recesso del Comune di Marsala dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale, dell’istituzione della “Giornata marsalese della memoria”. Infine, fanno parte dell’ordine del giorno diramato dal presidente Enzo Sturiano anche una delibera riguardante l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile che si trova all’incrocio tra via Itria e via Libertà, un atto di indirizzo contro la realizzazione di un sottopasso pedonale in prossimità della Stazione Ferroviaria di Marsala e un ordine del giorno relativo a misure urgenti per la sanità.