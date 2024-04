L’assessore regionale Marco Falcone in visita nei 4 comuni trapanesi al voto

L’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, candidato alle Europee e impegnato sul fronte delle elezioni amministrative, sarà impegnato tra stasera e domani, martedì 30 aprile 2024, in una visita in quattro tappe in provincia di Trapani. Previsti incontri con sindaci, amministratori e categorie sociali del territorio. Ad accompagnarlo Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars, nell’ambito della campagna elettorale che vede Falcone in campo alle Europee di giugno, da candidato di Forza Italia nella circoscrizione Italia insulare (Sicilia-Sardegna).

Falcone inizierà il mini-tour trapanese da Mazara del Vallo – alle ore 21 di oggi nel comitato elettorale di via Crispi 12 – per un incontro con i militanti forzisti mazaresi. L’indomani mattina alle ore 9.30 Falcone e Pellegrino saranno a Castelvetrano (Area 14, via Caduti di Nassiriya 3) per saluto agli azzurri del territorio, per poi raggiungere Salemi alle ore 11 (“La Giummara” di via Favara Alberto 163/7). A seguire, alle ore 12.30, tappa a Salaparuta per un incontro in aula consiliare con l’Amministrazione comunale.