In quattro città trapanesi la campagna contro il precariato della Cgil

“Per il lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso, ci metto la firma”. Parte oggi la campagna di raccolta firme per il referendum della Cgil contro il lavoro precario. La Cgil di Trapani terrà i banchetti della raccolta firme, dalle 9.30 alle 12, nelle piazze di Castelvetrano, in via Sistema delle Piazze, a Mazara del Vallo, in via Dante Fiorentino, ad Alcamo, in piazza 4 Novembre e a Marsala, a largo Partigiani. In particolare, la Cgil, con il referendum, chiede di dare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, di innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi contro le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di quindici dipendenti, di superare la precarietà nei contratti di lavoro e di rendere più sicuro il lavoro nel sistema degli appalti.