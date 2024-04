Ritrovamenti al Fossato Punico di Lilibeo, si potranno conoscere in un Open Day

Sarà presente l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, all’Open Day programmato dall’architetto Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, per il prossimo 12 maggio (e non più il 28 aprile, come inizialmente stabilito), dalle ore 10 alle 13. L’ evento è finalizzato a illustrare i nuovi ritrovamenti provenienti dalle attività di scavo e ricerca nell’area del Fossato punico (piazza Marconi/via Amendola), che sono emersi dopo la bonifica dai rifiuti accumulatisi nel tempo e dalla vegetazione infestante, grazie al progetto di valorizzazione finanziato dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, fortemente voluto dall’On. Stefano Pellegrino.

L’ingresso avverrà dall’area archeologica di vico Infermeria (contigua al fossato sottostante, con il quale è stata messa in collegamento); il pubblico di visitatori sarà diviso in gruppi e guidato nella visita dall’archeologo Marco Correra e dal suo team, che ha effettuato gli scavi (Cooperativa Archeofficina), con la direzione scientifica di Maria Grazia Griffo, archeologa del Parco di Lilibeo. L’Open day del 12 maggio sarà l’occasione per mostrare, altresì, alla città un’anteprima del progetto, redatto dall’architetto Antonio Mauro, che potrà dare – a seguito di un ulteriore, auspicabile, finanziamento – un nuovo volto all’antico sistema difensivo, per divenire “parco urbano nel paesaggio scavato”.