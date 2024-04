Associazioni e McDonald’s ripuliscono una via di Castelvetrano

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano con una delibera di Giunta, ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” volta alla trasmissione della cultura ambientale ed al coinvolgimento delle giovani generazioni. L’evento è stato voluto da McDonald’s Castelvetrano che ha individuato la via Rosario Livatino per un massiccio intervento di bonifica dell’area circostante grazie a volontari e liberi cittadini. L’azienda Sager invece, si è occupata del recupero del materiale opportunamente differenziato.

Il 21 aprile si è svolta la Giornata della Terra e non potevano mancare all’appuntamento le associazioni che in tal senso si spendono per il territorio: Plastic Free, Legambiente, Avo, Rotary Club, Inner Whell Selinunte Cave di Cusa, Interact Club che si sono spontaneamente aggregati. Sul posto anche il vice sindaco Filippo Foscari, l’assessore Antonino Manuzza e Patrick Cirrincione, presidente del locale Rotary Club.