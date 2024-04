Pantelleria celebra il 79° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazismo e dal fascismo

Il 25 Aprile, alle ore 10, presso il Palazzo Comunale in Piazza Cavour a Pantelleria, si terrà la commemorazione del 79° anniversario della Liberazione. La cerimonia, volta a ricordare e onorare il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà del nostro paese durante la seconda guerra mondiale, rappresenta un momento di rilevanza storica e di profondo rispetto per i valori della democrazia e della solidarietà. La cittadinanza, le autorità militari e civili, le associazioni e i circoli sono invitati a partecipare e a rendere omaggio a coloro che hanno contribuito alla liberazione del nostro Paese.

In occasione di questo significativo evento, il sindaco Fabrizio D’Ancona ha dichiarato: “La commemorazione del 79° Anniversario della Liberazione rappresenta un momento di riflessione e gratitudine nei confronti di quanti hanno sacrificato la propria vita per garantire la libertà e la democrazia che oggi godiamo. Invito tutti i cittadini a unirsi a noi in questa solenne occasione, per onorare la memoria di coloro che hanno combattuto per il bene comune e per rinnovare il nostro impegno verso un futuro di pace e solidarietà”.