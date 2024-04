Marsala, revocati gli arresti domiciliari dell’ex dirigente del Comune Nicola Fiocca

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo Elisabetta Stampacchia ha revocato la misura cautelare di arresti domiciliari dell’ex dirigente Nicola Fiocca. L’indagato è assistito dall’avvocato marsalese Paolo Paladino. Secondo quando disposto dall’autorità giudiziaria relativamente alla documentazione prodotta in cui si attesta che Fiocca è in pensione dal luglio del 2022, e visto l’atteggiamento tenuto al momento del provvedimento dell’esecuzione dell’ordinanza, “… possono ritenersi cessate le esigenze cautelari che hanno determinato l’applicazione della misura“.

“Dimostreremo – ci ha detto il legale di Nicola Fiocca – nel corso del procedimento, l’inconsistenza delle accuse rivolte al mio assistito”.