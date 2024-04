Calisthenics, 5 marsalesi al Campionato Nazionale Libertas

In programma, domani, 21 aprile, la tappa siciliana tra le più importanti a livello di qualità degli atleti, del Campionato Nazionale Libertas di Calisthenics. Si svolgerà a Messina, presso l’impianto “Sport Center Messina” la 13ª ed ultima tappa che designerà gli ultimi atleti che accederanno alla finale nazionale del Campionato, in programma il 12 maggio prossimo in provincia di Parma. Domenica a Messina scenderanno in pedana ben 5 atleti marsalesi.

Il gruppo sarà guidato da Gaspare Ventimiglia che oltre a gareggiare nella categoria avanzata per le skills, (figure eseguite alle parallele, sbarra e anelli entro 40 secondi), sarà il coach degli altri atleti, Simone Buonocore, Antonino Giacalone, Ignazio Giglio e Lorenzo Noè. Per Ventimiglia, classe 1997, si tratta della seconda partecipazione consecutiva al Calicontest, vantando un piazzamento al quarto posto in finale nazionale dello scorso anno, nella categoria intermedi. Stavolta Ventimiglia è inscritto alla gara per la categoria avanzata skills. Al debutto assoluto gli altri quattro marsalesi: Buonocore classe 1996 per la categoria intermedi endurance (serie di esercizi basati su forza e resistenza eseguiti entro un tempo di 4 minuti), Noè classe 2001 per la categoria intermedi skills, Giglio classe 1990 e Giacalone classe 2002 gareggieranno nella categoria principianti skills. Un grandissimo risultato per Ventimiglia nella qualità di personal treiner del suo movimento chiamato Miles_Thenx, è quello di essere riuscito a formare e portare in gara, grazie alle sue competenze ben 4 atleti che si sono affidati alle sue direttive nel mondo del calisthenics.