Piazza della droga a Sappusi, iniziato a Marsala il processo per 11 imputati

E’ iniziato a Marsala il processo ad 11 soggetti imputati del reato di spaccio di stupefacenti, arrestati nell’operazione “Virgilio” che ha portato a scovare una piazza di droga nel quartiere Sappusi. Sembra che ci fossero dei gruppi ad operare con a capo tre donne. Di quelle 14 persone arrestate, 11 si trovano in carcere accusati di spaccio di eroina, cocaina e crack, ma anche di estorsione, riciclaggio di denaro e lesioni personali. Fatti che riconducono anche alla morte per overdose di una ragazza trovata dentro l’auto in zona industriale a cui ha fatto seguito il suicidio del compagno tra il 2021 e il 2023.

La custodia cautelare è scattata per Arianna Torre, Giovanni Parrinello, ovvero colui che ha ucciso Antonino Titone – e per il quale si sta svolgendo il processo relativo -, Pietro Lombardo, Alessia Angileri, Alessio Cristopher Pantaleo, Andrea Nizza, Massimo Licari, Gisella Angileri e Vito Alessio Allegra, tutti marsalesi. Con loro ci sono anche i palermitani Giuseppe Caruso e Antonino La Mattina. Alcuni sono già stati condannati in seguito a patteggiamento.

A processo gli 11: Marilena Lungaro, Michele Adorno, Giovanni Parrinello, Jessica Torre, Pietro Lombardo, Antonino Davide Di Girolamo, Anna Maria Di Girolamo, Sergio Sangiorgio, Gianluca Dardo, Leonardo Titone, Valentina Galfano.