Marsala, panifici chiusi nelle due imminenti festività

Come ormai di consueto, soprattutto dopo il Regolamento a livello regionale che ha ordinato le chiusure dei panifici la domenica e i festivi, l’Associazione Panificatori di Marsala aderente alla CNA di Trapani ha reso note la prossima chiusura dei panifici. In città e in tutto il territorio infatti, le attività di vendita del pane resteranno chiusi giovedì 25 aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione e mercoledì 1° maggio, Festa del Lavoro. Naturalmente, come si prevede nella normativa, nei supermercati in queste due giornate è fatto divieto di vendere pane fresco, bensì è consentita la vendita del pane rimanente, con l’indicazione specifica.