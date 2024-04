Marco Campagna scioglie le riserve: sarà candidato a sindaco di Castelvetrano

Marco Campagna, attuale consigliere di opposizione ed ex segretario provinciale del Partito Democratico, ha sciolto le riserve sulla sua candidatura a sindaco di Castelvetrano: sarà trai nomi papabili alla carica di primo cittadino. La presentazione si terrà sabato 20 aprile alle ore 18,30, vicino alla fontana della Ninfa di fronte al Municipio. Campagna è consigliere comunale uscente e nel 2007 – quando il Presidente della Provincia di Trapani era Mimmo Turano – è stato consigliere provinciale del PD. Poi fu anche vice sindaco dell’Amministrazione comunale guidata da Felice Errante nel 2012 e in questi ultimi 5 anni in Consiglio ha fatto opposizione al sindaco Enzo Alfano.