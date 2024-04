Previste soluzioni per il depuratore di Selinunte, contributi per 600mila euro

Nel corso della seduta di Consiglio comunale a Castelvetrano, è stato approvato il Protocollo d’Intesa per la localizzazione del progetto di una interconnessione Italia-Tunisia tra la Regione siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento, il Comune di Partanna, il Comune di Castelvetrano e Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni. Ciò servirà anche a prevedere soluzioni sostenibili per il depuratore di Selinunte.

Per tale intervento inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale a partire dal 2016, la Società Terna S.p.A., provvederà a compensare gli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell’Intervento Elettrico RTN per la parte ricadente nel territorio del Comune, attraverso la partecipazione al finanziamento delle Opere di Compensazione che hanno indirizzo di pubblica utilità e quindi non di natura commerciale. Per queste Opere di Compensazione, definite con l’Amministrazione comunale nell’ottica di un impegno per lo sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei territori, Terna erogherà un contributo pari a 600.000 euro, somme che verranno indirizzate per cercare di risolvere l’annosa problematica del depuratore cittadino.