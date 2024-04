A Trapani il sindaco emana i divieti di balneazione in tre litorali

Per la stagione balneare 2024, che avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha firmato l’ordinanza che disciplina il divieto di balneazione nei tratti di mare individuati dal Decreto 324/2024 dell’Assessorato Regionale alla Salute e specificatamente:

R.N.O. delle Saline di Trapani e Paceco – per una lunghezza di ml.5.200 con inizio dal punto di coordinate

(Lat. 38,0092 – Long. 12,5074) e fine nel punto di coordinate (37,965 – 12,4983); Porto di Trapani – per una lunghezza di ml.4.900 con inizio dal punto di coordinate (Lat. 38,0258 – Long.

12,4977) e fine nel punto di coordinate (38,0053 – 12,5077); Pennello antistante l’Isola ecologica all’altezza di Via Tunisi – per una lunghezza di ml.200 con inizio dal punto

di coordinate (Lat. 38,0267 – Long. 12,5255) e fine nel punto di coordinate (38,0281 – 12,12,5269);

Nei tratti di mare su indicato vige altresì il divieto di raccolta di frutti di mare e di consumo degli stessi. Per effetti della presente ordinanza vengono a decadere le precedenti emanate in eguale argomento e/o in contrasto con essa. Qui l’ordinanza.