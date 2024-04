Marsala: addio a Elena Pellegrino, era moglie dell’ingegnere Giustolisi. Suo nonno fondò le storiche Cantine

E’ venuta a mancare a quasi 100 anni, Elena Pellegrino, moglie dell’ingegnere Luigi Giustolisi, scomparso qualche anno fa. Lascia tre figlie e una numerosa e storica famiglia. Questo il ricordo del nipote Piero Pellegrino: “La zia Elena era per me un punto fermo, importante, nel percorso della mia vita: fu mia madrina di battesimo, insieme allo zio Giuzzi, suo marito, e questo ruolo giuocò un ruolo di affetto assoluto e di rispetto che ho sentito e portato con me per tutta la vita. Riaffiorano i ricordi, tanti, tantissimi, dalle notti di Natale trascorse insieme ai pranzi nella loro elegante dimora fra le bontà assolute di una cucina elegante e raffinata che risentiva delle radici tanto siciliane quanto francesi, eredità della nonna Josephine De Spagne, moglie di quel Carlo Pellegrino che fondò le omonime cantine famose in tutto il mondo. E poi i tanti momenti vissuti a casa dei suoi genitori, i nonni Piero e Nilla, nel nobile Palazzo Fici o le domeniche passate in campagna da noi, al Carrubo, fra carciofi arrosto e immense grigliate o nella loro bellissima casa di Santa Venera, dove passai la mia infanzia a tentar di catturare -invano- le ranocchie nello stagno, insieme ai miei cuginetti. Lascia le figlie Luisa, Carla e Anna e una miriade di nipoti e pronipoti, che l’hanno adorata, così come si fa con una donna affettuosa e amabile.Ciao zia Elena, salutami zio Giuzzi e i nonni e prepara loro quel tuo piatto sublime che io adoravo e che spesso mi portavi – con mia somma gioia e sorpresa – in farmacia: i carciofi con la maionese.Ne sento il sapore, ne sento l’amore. Ti voglio bene”.