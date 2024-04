A Marsala le fasi regionali dei Campionati Giovanili di Scacchi e il Trofeo Scuola

È Marsala la sede prescelta quest’anno per i Campionati Regionali Giovanili di Scacchi che vedranno sfidarsi le categorie U18, U16, U14, U12, U10 e U8 distinte in assoluto e femminile. L’appuntamento è per il 20 e 21 aprile presso l’Hotel President. Sei le partite previste, con cadenza di gioco di 40 minuti a testa + 5 secondi d’incremento. Il primo e secondo turno saranno giocati sabato, a partire dalle ore 15.00, per proseguire con i successivi nel corso dell’intera giornata di domenica. Tra i partecipanti, oltre alla compagine lilybetana, gli atleti provenienti da varie parti dell’isola: attesi circa 150 giocatori. Al termine delle due giornate di gioco, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e la miglior società. Tutti i giocatori riceveranno una medaglia in ricordo della loro partecipazione. Il torneo è valido per le variazioni ELO Fide Rapid.

Lunedì 22 si continua a giocare, sempre all’Hotel President, per la fase regionale dei Campionati Studenteschi – Trofeo Scacchi Scuola che vedrà la partecipazione di oltre 50 squadre per un totale di più di 200 studenti. “Per noi è un grande onore ospitare presso la nostra città uno degli appuntamenti più importanti della stagione scacchistica. Siamo molto soddisfatti del riscontro che abbiamo avuto finora, con un numero importante di iscritti. Ci sono tutti i presupposti per una competizione avvincente” – commenta il Presidente della Lilybetana Scacchi, Giuseppe Cerami.