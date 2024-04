Da Birgi più tratte aeree verso Karlsruhe in Germania e per Torino

Aumentano i voli di Ryanair della Summer 2024 dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi, nei limiti del possibile. Dopo la presentazione della Summer 2024, ovvero delle tratte estive che vedono il ritorno di molti voli da e per diverse città europee, da giugno, ci saranno due frequenze settimanali in più. Una per Karlsruhe – Baden Baden, in Germania, passando quindi da 2 a 3, mentre sul fronte nazionale, invece, quelle verso Torino aumentano da 4 a 5. I biglietti sono già acquistabili sui vari canali di vendita.