Il Marsala Calcio pareggia contro la Giardinellese e si gioca i play off col San Vito

Il Marsala Calcio ottiene un pareggio sul campo della Giardinellese nell’ultima giornata di Campionato di Promozione Girone H. Termina 1 a 1 con le reti, per gli azzurri, di Iannotti, per i padroni di casa di Randazzo. Così la società di Sardone termina un Campionato iniziato in salita e proseguito con ottimi auspici, in quarta posizione a pari punti, 46, del Bagheria e potrà così giocare domenica prossima i play off – validi per la promozione in serie D – dove incontrerà il San Vito Lo Capo, al terzo posto con 54 punti (a pari merito della Parmonval).

Il prossimo 21 aprile il Marsala giocherà sul campo del San Vito, orario ancora da definire, mentre la Parmonval troverà in casa il Bagheria.