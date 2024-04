Nuovo PSI Marsala: “La via Frazzitta abbandonata dopo i lavori alle fognature”

Qualche giorno fa, il sindaco di Marsala, ha proposto alla cittadinanza marsalese, tramite i social, un sondaggio sul decoro urbano, dove vorrebbe acquisire, suggerimenti, consigli, proposte di come poter far apparire, meglio, il centro storico di Marsala, quinta città della Sicilia. “Nell’inaccettabile indifferenza delle istituzioni, ben vengano le proposte di soluzioni alternative, ben venga anche la concreta disponibilità dei suggerimenti di tutti i cittadini, ma a Marsala, proprio nel centro storico, c’è una strada che ancora è una trazzera. E’ la via Frazzitta, la strada che costeggia l’Ufficio Postale, congiungendo la Via della Gancia, sede di accesso del Palazzo VII Aprile, con la Via Abele Damiani”, afferma il vice segretario provinciale Nuovo PSI; Rosario Lunetto che ricorda come gli abitanti tempo fa hanno fatto una raccolta firme presentata al Comune per far bonificare la strada che si trova in stato di abbandono dopo i lavori di posa della rete fognaria.

“La ditta appaltatrice non ha completato i lavori di sistemazione con la messa del tappetino di asfalto, come in tutte le altre strade – continua l’esponente -. La viabilità, anche pedonale, risulta compromessa dallo stato sterrato che presenta, con l’abbandono di rifiuti pericolosi e la crescita spontanea di qualsiasi tipo di erbacce. Decoro urbano? Questa è la degna metafora della politica marsalese, così indifferente al patrimonio storico-culturale, da non prendersene cura e, perfino, da non riconoscerlo”.