Decoro di Marsala, il sindaco chiede ai cittadini un parere tramite sondaggio

Nell’ambito delle misure volte a migliorare il decoro urbano e prevenire comportamenti che possono compromettere la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale di Marsala intende ascoltare la comunità e lancia un sondaggio.

Il sindaco Massimo Grillo: “Cari concittadini, dopo i risultati ottenuti nell’ambito della sicurezza delle strade con l’aumento in via sperimentale della presenza di più unità dell’esercito per le strade della nostre città, dopo l’implementazione della video-serveglianza nel centro storico e nelle zone di maggiore interesse, mi appresto a implementare con ordinanza nuove misure per preservare il decoro e la vivibilità urbana. Le misure prese in considerazione rispondono a numerose richieste che provengono dai cittadini e dai commercianti che ho ascoltato in questi mesi ma, prima di dare esecutività all’ordinanza, io e la mia Amministrazione vogliamo ascoltare i cittadini per assicurarci che le nuove disposizioni rispecchino le esigenze della comunità. Vi chiediamo quindi, cortesemente, di impiegare 2 minuti del vostro tempo per rispondere a cinque semplici domande”.

Fino al prossimo 25 marzo si può rispondere al sondaggio cliccando sull’indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkx715NV64N7OHkY7G-R4N3Dypm-RJvSX9cAAuNH3YA8W9_Q/viewform?usp=sf_link