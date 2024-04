Ad Erice un nuovo set cinematografico: Andò gira “L’abbaglio” con Servillo

Il centro storico di Erice sarà nuovamente set di riprese cinematografiche. Da domani, sabato 13 aprile, a giovedì 18 aprile, si terranno infatti le riprese del film dal titolo provvisorio “L’abbaglio” del regista Roberto Andò (produzione BiBi Film per Rai Cinema, Medusa e Netflix) – e che vedrà Toni Servillo – che ha ricevuto il patrocinio gratuito da parte del Comune di Erice (delibera di giunta n. 64 del 04/04/2024). Si tratta della stessa produzione e dello stesso regista del film “Stranizza” le cui riprese hanno interessato Erice a gennaio di due anni fa. Il film “L’abbaglio” è ambientato nel 1860, mentre la spedizione dei Mille si fa strada verso Palermo, e le avventure di alcuni membri della spedizione si intrecciano con le vicende storiche.

«Erice è ancora una volta oggetto dell’interesse di registi e produzioni di grande spessore – commentano la sindaca, Daniela Toscano, e l’assessora con delega ai rapporti con produzioni televisive e cinematografiche, Rossella Cosentino –. Le riprese di questo nuovo film, che si terranno tra le vie antiche e l’affascinante atmosfera del nostro centro storico, s’incastonano in un percorso di lancio di Erice nel panorama cinematografico e televisivo nazionale e non solo, e fanno sèguito a quelle di Stranizza, Brides, Makari, Makari 2 e altre. Questa nuova produzione non soltanto porterà maggiore visibilità al nostro territorio, proiettandoci sullo schermo e portando l’attenzione su esso, affermando l’immagine di Erice come set di qualità sul piano nazionale e non solo, ma porterà nella nostra comunità anche un impatto positivo in termini di ricadute economiche tangibili per le attività commerciali. Naturalmente, al fine di limitare i possibili disagi, è stata emanata un’ordinanza, da parte della Polizia municipale, che inibirà circolazione e sosta nelle aree interessate dalle riprese, dal 13 al 18 aprile e comunque fino a cessate esigenze».