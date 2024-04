Elezioni Castelvetrano, primi nomi certi tra i candidati sindaco

Giugno non è molto lontano e mentre a Mazara già si presentano i programmi elettorali dei candidati a sindaco, a Castelvetrano la partita è ancora aperta. Enzo Alfano, sindaco uscente, tornerà in campo con il Movimento 5 Stelle e probabilmente con qualche lista civica nell’ottica della continuità. L’avvocato Giovanni Lentini ha presentanto ufficialmente la sua candidatura, appoggiato da Forza Italia e da MpA. A bordo pare ci sia anche la lista “Cittadini in Democrazia”.

Salvatore Ficili, un altro legale, è pure candidato sindaco che correrà con i loghi di Libertà, la lista legata a Cateno De Luca e la lista “Castelvetrano semplice”. Ancora indecisioni da Fratelli d’Italia che sembravano vicini a Lentini ma che potrebbero puntare su Salvatore Stuppia, medico dell’Asp di Trapani, e nel PD in cui c’è l’ipotesi sempre più forte di una candidatura a sindaco dell’avvocato ed ex segretario provinciale dem, Marco Campagna, attuale consigliere di opposizione alla Giunta Alfano. Si parla anche del farmacista Salvatore Gancitano, presidente del Consiglio comunale di Mazara. Di sicuro c’è che Lentini, Ficili e Gancitano e Alfano scioglieranno le riserve sabato presso la sede istituzionale del Palazzo Municipale.