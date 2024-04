A Castellammare quartieri limitati al traffico nel week end e nei festivi

«Migliorare la viabilità sperimentando fino a maggio una limitazione delle ztl in quartieri come quello della chiesa Madre e la Chiusa che registrano un incremento soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei fine settimana. La sperimentazione consente la possibilità di variazioni e migliorie». Lo fanno presente il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla polizia municipale Giovanni Todaro, poiché è stata avviata la sperimentazione che, dal 13 aprile al 31 maggio, prevede che nel quartiere “Madrice” non si potrà accedere il sabato sera dalle ore 20 alle 3 e la domenica e i festivi dalle ore 16 del pomeriggio alle ore 3. In queste fasce orarie non sono previste celebrazioni in chiesa Madre e in via Verrazano, nelle giornate indicate, sarà attiva la telecamera per il controllo elettronico degli accessi.

Sempre dal 13 aprile 2024 al 31 maggio anche nel quartiere “Chiusa” non si potrà accedere con le auto solo il sabato, la domenica ed i festivi, dalle ore 16 alle 3. Come si legge nell’ordinanza a firma del comandante della polizia municipale Giuseppe La Rosa, i pass rilasciati precedentemente sono prorogati fino al 31 maggio. Per variazioni e nuovi pass occorre rivolgersi alla ditta Ecoparking nei locali della polizia municipale di Castellammare del Golfo, in via Segesta 221. Telefono 3487563388 – mail: ecoparking.castellammare.tp@gmail.com Il controllo elettronico degli accessi è già attivo in viale Zangara, la cala marina, solo la domenica ed i festivi, dalle ore 17 alle 20. Nel baglio di Scopello l’accesso alle auto non è possibile solo il sabato, la domenica ed i festivi per tutto il giorno, ad eccezione di una fascia mattutina libera, dalle ore 7 alle 10.