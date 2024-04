I lavori al Porto di Marsala ancora lontani, ma pronto il wi fi

Dei lavori per rinnovare il Porto e ridare dignità ad una città di mare neppure l’ombra, ma il wi fi non manca! L’Amministrazione comunale di Marsala, infatti, ha approvato il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Turismo per il progetto di ampliamento della rete wireless “Wi-fi by Italia.it”. Tra i punti di interesse a rilevanza turistica individuati dal ministero c’è anche il Porto di Marsala, per il quale il Comune ha dato disponibilità a consentire l’installazione in situ di accessi wireless alla suddetta rete.

Una realizzazione a totale carico del ministero – attinge ai fondi statali del Piano di Sviluppo e Coesione – che garantisce l’installazione e la manutenzione degli apparati Wi-Fi, il traffico dati in 5G e/o Fibra ottica, nonché servizi di consulenza e assistenza. Il Comune, oltre ad indicare quale proprio referente Giovanni Palmeri (responsabile dei servizi Informatici), ha messo a disposizione locali idonei per ospitare gli apparati tecnologici durante il periodo di attivazione del progetto, fino a dicembre del prossimo anno, con il Ministero del Turismo che assicurerà la copertura dei costi del servizio di connettività di cui gode il Porto di Marsala.