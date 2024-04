Marsala: alla “Corrida all’Impero” ospite Chris Clun

Giovedì 11 aprile, alle ore 21.30, torna “La Corrida all’Impero”. E sarà un’edizione ricca di colpi di scena, con concorrenti provenienti da ogni parte dell’Italia. Dilettanti allo sbaraglio che già sono stati sulle reti Rai e su Mediaset. La nuova edizione, che torna dopo oltre 4 anni di pausa, sarà arricchita da tantissime novità divertenti e coinvolgenti per il pubblico presente. Presentano la serata Enzo Amato e Nicola Anastasi. Sarà ospite il comico siciliano Chris Clun. La comicità virale del palermitano sarà protagonista all’interno dello spettacolo dei dilettanti allo sbaraglio. L’attore comico e web star ritorna al teatro Impero dopo alcuni anni. Era stato infatti ospite di un’altra manifestazione organizzata sempre a Marsala dai Trikke e Due.

“La Corrida all’Impero” è organizzata, anche quest’anno, dall’associazione “Scialare Eventi” del gruppo comico “Trikke e Due Cabaret”. Per la serata al Teatro è consigliato portarsi dietro oggetti rumorosi. Tante le presenze che arricchiranno la manifestazione. Presente, come sempre, Estrella Latina di Irene Ingardia. Ricco il cast di ospiti e molto variegato quello dei concorrenti. Biglietti 10,00 euro (con posto assegnato), già in prevendita: 3922419114 (Nicola), 3471846757 (Enzo). Oppure presso Centro Copia 1 (Via Nino Bixio 23, Marsala 0923.981706 o 3202463674), Barberia.87 di Calogero Ferreri (Strasatti, Marsala), Panificio Saladino (contrada Pastorella, Strasatti di Marsala).