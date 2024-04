La “Mazzini-Cavour” di Marsala crea ponte culturale con la Francia

L’Istituto Comprensivo “Cavour -Mazzini” di Marsala, sotto la direzione della rettrice Annalisa Giacalone, ha recentemente vissuto un’esperienza straordinaria di mobilità internazionale. Grazie al progetto Erasmus “Bridging Cultures”, focalizzato sul patrimonio culturale, una delegazione di studenti provenienti dalla scuola Saint Joseph Collège di Guerlédan, in Bretagna, è stata ospitata dall’Istituto Comprensivo “Cavour –Mazzini”. Gli insegnanti Nadia Casertano, Giuseppe Cusenza, Alessandro Lombardo, Rossella Lombardo e Patrizia Nizza hanno accompagnato i propri studenti e quelli francesi alla scoperta della Sicilia, del teatro dei Pupi, della Cappella Palatina di Palermo, del Teatro Massimo e del centro storico di Marsala compreso il Baglio Anselmi. Poi tappa a Mozia e nelle Cantine Martinez. Gli studenti marsalesi, ospitando in casa i coetanei d’oltralpe, hanno potuto parlare la lingua e scambiare momenti di tradizione diversa. E’ stato creato un vlog ricco di consigli per chi vuole visitare Marsala e un’installazione artistica: un ponte che simboleggia il titolo del progetto, un ponte che collega culture e persone.