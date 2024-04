Sicilia: esplode la caffettiera, morta nota insegnante

Stava preparando il caffè quando all’improvviso è scoppiata la caffettiera sui fornelli accesi. L’esplosione ha travolta la donna lasciandola in fin di vita. Solo dopo qualche ora il marito, al suo rientro nell’abitazione, l’ha ritrovata priva di conoscenza riversa sul pavimento. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva a causa delle ferite.

La vittima ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, è morta 24 ore più tardi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia (Palermo). La Procura ha stabilito di non disporre alcuna autopsia e ha restituito il corpo ai familiari per la sepoltura. Oggi ci sono stati i funerali. È stata a lungo insegnante all’istituto comprensivo Privitera Polizzi.