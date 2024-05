Cateno De Luca resta ricoverato in ospedale

I medici hanno valutato che sia ancora necessaria la degenza in ospedale per Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina, fondatore del movimento politico Sud Chiama Nord, si trova ricoverato all’ospedale di Messina dopo essere stato colpito da un malore, accusato nel corso di un comizio.

Le prossime 48 ore saranno importanti per valutare l’efficacia della terapia farmacologica in corso, tenuto conto che la notte scorsa Cateno De Luca aveva ancora la febbre alta. Al momento non è possibile prevedere una data per le dimissioni.