Seicento studenti del “Calvino-Amico” di Trapani in scena contro il caro libri

«Un libro per Amico» è lo spettacolo di musica e danza che domani coinvolgerà sul palco e in platea gli oltre 600 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Calvino – Amico” di Trapani. Un biglietto di ingresso simbolico per accedere nella palestra del plesso ITT Giovan Battista Amico di via Salemi che, trasformato in teatro, ospiterà le performances. In realtà è una raccolta solidale tra i ragazzi e le ragazze dell’Istituto, con l’obiettivo di raccogliere un piccolo fondo da destinare all’acquisto di libri di testo che saranno concessi in comodato gratuito per un intero anno scolastico, a quegli studenti che hanno difficoltà nell’acquisto di libri e manuali necessari per studiare. Per tutta la mattinata di domani, a partire dalle 9, l’happening musicale farà da tappeto sonoro a questa iniziativa di comunità scolastica che è stata organizzata dagli studenti in collaborazione con l’Innerwheel Trapani e con gli sponsor tecnici “Vocal Academy” e “Spazio Danza”.