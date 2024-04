Due casi di scabbia tra gli studenti marsalesi, l’Asp identifica due bambini

Confermati due casi di scabbia all’interno della comunità scolastica di Marsala. Questa situazione è stata prontamente segnalata dal servizio Epidemiologia e Profilassi dell’ASP di Trapani, che ha identificato i due bambini affetti. L’ASP di Trapani ha esortato il personale scolastico e le famiglie degli studenti delle classi interessate a rimanere vigili rispetto alla comparsa di sintomi che possano essere riconducibili alla scabbia, quali prurito intensificato durante la notte e eruzioni cutanee, per le successive settimane. L’ASP ha altresì comunicato che l’approccio di disinfestazione ambientale, che potrebbe includere l’uso di spray pesticidi o nebbie, è ritenuto inefficace e, di conseguenza, sconsigliato. In aggiunta, non si ritiene necessario procedere con misure straordinarie come la chiusura temporanea degli edifici scolastici o la disinfestazione intensiva degli stessi.