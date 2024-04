Anziani, minori, diversamente abili: riprendono i servizi in 9 comuni del Distretto trapanese

Con deliberazione della Giunta municipale di Trapani n. 122 del 04.04.2024 che ha visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, riprenderanno i servizi socio sanitari e assistenziali di ambito distrettuale e si attiveranno nuovi servizi a potenziamento del sistema di presa in carico e cura della persona. “Nel ringraziare gli uffici per il lavoro profuso, anche a superamento delle difficoltà amministrative e contabili, ci riteniamo soddisfatti di poter avviare dei servizi importanti, altresì con l’approvazione del bilancio 24/26 ormai imminente avvieremo ulteriori azioni a favore della nostra comunità”, dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Virzì Giuseppe.

In particolare saranno attivati i seguenti servizi distrettuali in favore dei cittadini residenti sui n. 9 Comuni del DSS50:

– servizio potenziamento Asacom;

– servizio Educativa Domiciliare per Minori;

– servizio Assistenza contributi alloggio voucher casa;

– servizio trasporto sociale handicap e malati oncologici;

– servizio assistenza domiciliare Anziani;

– servizio assistenza domiciliare integrata;

– servizio assistenza domiciliare portatori di handicap;

– servizio spazio gioco pomeridiano per minori 18-36 mesi;

– servizio spazio neutro minori e sostegno alla genitorialità;

– servizio di supporto al pronto intervento sociale;

– erogazione contributo cargiver disabili gravi e gravissimi.