Studenti dell’Alberghiero di Erice vincono il concorso Konsumer “L’acqua, il nostro bene prezioso”

Nella giornata del 4 aprile si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero “I.e V. Florio” di Erice, che si sono distinti nell’ambito del concorso dal tema “L’acqua, il nostro bene prezioso”, indetto da Konsumer Sicilia in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. L’associazione a tutela dei consumatori e dell’ambiente ha, infatti, da tempo avviato un’attiva campagna di sensibilizzazione delle nuove generazioni attraverso numerose iniziative, cosicché, in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre il 22 marzo, ha voluto coinvolgere gli studenti dell’alberghiero, sollecitandoli a riflettere sull’uso e l’abuso di una risorsa così preziosa come l’acqua.

Alla presenza della dirigente scolastica Pina Mandina, della direttrice della R.N.O Saline di Trapani e Paceco, Dott.ssa Silvana Piacentino, del direttivo di Konsumer Sicilia, rappresentato dal presidente Giancarlo Pocorobba, dal vice presidente Giovanni Robino, dagli avvocati Marina Giustiniano e Patrizia Meloni e dei rappresentanti degli sponsor sono stati assegnati i premi ai 3 migliori elaborati proposti dagli studenti dell’Istituto Alberghiero. In particolare il 1° classificato è stato premiato con un soggiorno per un weekend a San Vito Lo Capo, il 2° classificato potrà beneficiare di una cena con la propria famiglia, al 3° classificato sono andati 10 ingressi gratuiti al cinema. Si ringrazia per l’attiva partecipazione il prof. Gulino e gli sponsor: Selmar, Marino Tourist, Federalberghi Trapani, Cook Sicily, Ristorante Nuara, Cine Teatro Ariston e l’emittente LaTR3.