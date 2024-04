Trapani: incontro tra gli studenti del Rosina Salvo e il filosofo Diego Fusaro

Gli studenti dell’Istituto di Studi Superiori Rosina Salvo di Trapani, stamani hanno incontrato il filosofo Diego Fusaro nell’ambito di un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di cui è referente il professore Francesco Balò, docente di filosofia e scienze umane. Tema del confronto “Tecnica e Postmodernità”; non una conferenza di Fusaro ma – ha spiegato il professore Balò – «la conclusione di un percorso laboratoriale filosofico e pedagogico, i cui i protagonisti sono stati le studentesse e gli studenti, che si arricchiscono della lezione del Professor Diego Fusaro a coronamento delle attività didattiche. Insomma, abbiamo fatto scuola e non un lavoro erudito di stampo universitario, accademico».

Insomma un incontro laboratorio che, continua il professore Balò, «nella scuola costituisce la possibilità da un lato di scardinare l’organizzazione rigida delle classi in cui si chiude la porta e ci si isola dal resto della scuola, dall’altro lato permettere a docenti e classi di adibire prima e usufruire poi di ambienti idonei allo svolgimento di attività, che favoriscano l’approccio alla ricerca, l’esplorazione e la sperimentazione, l’espressione creativa dei singoli e dei gruppi».

«Abbiamo riflettuto e operato – conclude Balò – sul ruolo della tecnica nel mondo postmoderno in cui vivono i nostri studenti e lo abbiamo fatto criticamente con gli strumenti offertici dalla filosofia e dalle scienze umane coerentemente alla vocazione umanistica del Liceo “Rosina Salvo”. Il postmoderno è la modernità che ha riconosciuto la non realizzabilità del proprio progetto originario, il momento storico in cui il mondo da solido diviene liquido e con esso le relazioni umane che si svuotano rimanendo senza un senso. Pensiamo alle ricadute sociali, culturali e psicologiche di questo mondo svuotato e privo di orientamento per i nostri adolescenti costretti a convivere con l’incertezza e la precarietà in assenza di futuro».