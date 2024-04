All’Itet “Garibaldi” di Marsala la premiazione di ‘Idee in azione’ progetto con Sicindustria Giovani

Si sta svolgendo in queste ore presso l’Aula Magna dell’Istituto Scolastico ITET “G. Garibaldi” di Marsala (in via Fici) la premiazione del progetto “Idee in azione”, nato dalla sinergia tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani, guidato dal presidente Vincenzo Mucaria, e JA Italia, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. Gli studenti, seguiti dai docenti Antonella Milazzo e Leonardo Di Giovanni, hanno sperimentato e sviluppato una propria idea innovativa e concreta di start-up, contando sul supporto costante dei Giovani imprenditori trapanesi Antonio Alagna (Azienda Giuseppe Alagna fu Antonio Srl), Marco Catalano (Sarco Srl), Vincenzo Lo Castro (Stramondo Srl), Pierfilippo Marchello (Carlo Pellegrino & C Spa), Vincenzo Mucaria (Badia Nuova Srl) e Vito Panfalone (Riccardo Sanges & C Srl).

Oggi ci sarà una prima fase di presentazione del progetto “Idee in azione”, quindi la commissione composta dai presidenti del Gruppo Giovani imprenditori e di Sicindustria Trapani, Vincenzo Mucaria e Vito Pellegrino, dalla dirigente scolastica dell’ITET Loana Giacalone, e da Alessandra Barraco, project manager di JA Italia, procederà con la premiazione dell’idea imprenditoriale vincente. I ragazzi che si aggiudicheranno il premio avranno la possibilità di partecipare alla finale regionale che si terrà a Catania martedì 23 aprile.