A Castellammare nuovi interventi di disinfestazione larvicida in tombini e caditoie

Secondo intervento di disinfestazione larvicida programmato dall’amministrazione comunale per il 9 e il 10 aprile. Per eliminare le larve delle zanzare, specifici prodotti vengono introdotti solo nelle caditoie e dunque non occorre che i cittadini adottino alcuna precauzione. L’amministrazione ha messo a punto un preciso piano che prevede più interventi anticipati e potenzianti contro le zanzare: ultimo intervento larvicida a maggio e, a partire da giugno, disinfestazione mensile nei confronti delle zanzare adulte. Intanto domani, 5 aprile, è previsto un altro intervento di derattizzazione su tutto il territorio comunale dove saranno installati degli erogatori all’interno dei tombini dove proliferano i topi.

«Abbiamo predisposto un vero e proprio piano di prevenzione poiché già a marzo è stato effettuato un primo intervento di disinfestazione larvicida ed il secondo è previsto la prossima settimana-spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio-. Il largo anticipo ed il potenziamento della disinfestazione larvicida in tutta la città, sono stati decisi in vista della stagione estiva e il servizio riguarda l’intero territorio comunale, dove abbiamo già programmato anche altri interventi di deblattizzazione e derattizzazione ma soprattutto di disinfestazione contro le zanzare. Contemporaneamente il potenziamento e l’anticipo sono molti utili al fine di prevenire forme virali come la febbre Dengue, con un’azione incisiva contro le zanzare, possibili vettori della malattia».