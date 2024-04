Incidente a Milano, la vittima è il giornalista e cooperatore internazionale Tancredi Tarantino

E’ Tancredi Tarantino il 46enne marsalese rimasto vittima di un incidente lungo la linea metropolitana milanese, avvenuto nel pomeriggio della giornata di Pasquetta.

Dopo la maturità al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, Tancredi Tarantino si è trasferito a Pisa per laurearsi in giurisprudenza e conseguire un Master in giornalismo. Ricercatore, docente universitario, cooperante internazionale, giornalista d’inchiesta, esperto anticorruzione, Tancredi Tarantino era una persona di grande cultura, sensibilità e talento, che ha avuto modo di farsi apprezzare in diversi campi, maturando una grande competenza sulle vicende dell’America Latina, dove ha vissuto e lavorato per diversi anni, collaborando con la Ong Mani Tese e spendendosi personalmente a favore dei diritti umani, della tutela ambientale e dei beni comuni. Tra le diverse collaborazioni quella con l’associazione Re:Common, per cui ha scritto numerosi articoli di approfondimento, pubblicati anche su prestigiose testate nazionali.

Da alcuni anni Tancredi Tarantino viveva a Milano, assieme alla moglie e alla figlia. La notizia della sua morte ha destato grande commozione nella comunità lilibetana, tra gli amici di sempre e quanti avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per le sue doti umane e professionali.

Qui a seguire è possibile rivedere un intervento di Tancredi Tarantino di alcuni anni fa, nell’ambito di un convegno sul tema dell’acqua pubblica, con riferimento al contesto latinoamericano.