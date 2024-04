La Cgil commemora i sindacalisti uccisi dalla mafia a San Vito Lo Capo

“Il sindacato contro la mafia: un secolo di lotte e stragi per seminare la legalità”. È il tema della giornata che la Cgil di Trapani, la Cgil Sicilia e la Funzione pubblica Cgil dedicheranno, domani, alla commemorazione delle vittime dell’eccidio di Castelluzzo e di tutti i sindacalisti uccisi dalla mafia. Il programma prevede, alle 12, a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, in viale Cristoforo Colombo, la commemorazione dell’eccidio avvenuto il 13 settembre 1904, quando i carabinieri sparano sui contadini, uccidendone due e ferendone dieci tra cui una donna, soci di una cooperativa che si erano riuniti per prendere in affitto collettivo dei terreni.Alla cerimonia prenderanno parte la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino e la segretaria generale della Funzione pubblica Cgil Serena Sorrentino.Alle 16, nella sala conferenze del Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, in via Conte Agostino Pepoli 180, seguirà il convegno.

Ad aprire i lavori sarà la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri. Coordinati dal giornalista Rino Giacalone interverranno il segretario generale della Funzione pubblica Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo, il responsabile del Dipartimento archivio e memoria storica della Cgil di Palermo Dino Paternostro, la referente del presidio Libera di Trapani Gisella Mammo Zagarella, il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino e l’amministratore delegato della Adragna Peetfood Vincenzo Adragna. Le conclusioni saranno affidate alla segreteria generale della Funzione pubblica Cgil Serena Sorrentino.