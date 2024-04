Incidente nel milanese: 46enne originario di Marsala travolto dalla metro

Tragico incidente nella giornata di Pasquetta nel milanese. A perdere la vita un 46enne, originario di Marsala (T.T. le sue iniziali). L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto della linea metropolitana che congiunge le fermate di Cernusco e Cascina Burrona, in direzione Assago/Abbiategrasso. Secondo le prime notizie filtrate sul drammatico episodio, pare che il 46enne abbia attraversato i binari della metro mentre stava per passare il convoglio. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo ai sanitari non è rimasto che dichiarare il decesso. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Poltiello. E’ in corso la ricostruzione della dinamica dei fatti.