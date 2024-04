Trapani saluta Alice Culcasi, un brutto incidente d’auto l’ha portata via a 23 anni

Un’altra giornata di dolore per la Città di Trapani. Dopo la morte del marittimo Giuseppe Davì, deceduto al porto di Napoli durante le operazioni di carico di un traghetto che doveva raggiungere Palermo, e il saluto a Padre Antonino Adragna – figura di spicco per la comunità trapanese e per i fedeli – oggi si svolgeranno i funerali di Alice Culcasi, la 23enne morta in un incidente stradale, pare autonomo, nella centrale via Virgilio. A salutare Alice saranno in tanti, nella chiesa di San Pietro, questo pomeriggio alle 15.30.

Nel provvedimento del sindaco, motivato sia come “segno di rispetto e di partecipazione al lutto delle famiglie ma anche come sensibile richiamo alla comunità sul tema delle ormai frequenti, drammatiche morti sul lavoro e sulla strada”, è stata anche disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere su tutti gli edifici comunali, la sospensione di esibizioni musicali nelle aree pubbliche durante lo svolgimento delle esequie.

Grande il dolore per la giovane vita spezzata, quella di Alice, che non potrà riabbracciare più la sua famiglia, i genitori, i nipoti, gli amici. Poco prima dell’incidente nella sua storia Instagram pubblica, Alice si trovava in auto a guardare i giochi d’artificio per le feste pasquali della Città di Trapani. Sicuramente era felice. Poi il buio.